Ce n-a vazut Parisul! Trei studente romance, medalie de aur pentru o inghetata bio

Ana, Alina si Adelina studiaza ingineria alimentara la Galati si au intrat deja in lumea buna a creatorilor de gust, dupa ce desertul lor a primit medalia de aur la un concurs de gastronomie In spatele succesului celor trei fete stau doi ani de munca in laboratoarele Facultatii de Ingineria Alimentelor din Galati, care au dus la crearea Whoopie Ice — o inghetata creata doar din ingrediente naturale, un desert bio pe baza de zer dulce, cu toping de gutui. La baza inghetatei sta zerul, despre care spun ca este o resursa foarte bogata si insuficient valorificata la noi in tara.