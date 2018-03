Ce ne face fericiți? Ce ne face nefericiți? Dar ce este, in fond, fericirea?

ShareTweet Câteva minți strălucite au emis păreri, definiții, chiar rețete despre fericire și au încercat să tălmăcească de unde vine nefericirea. Iată câteva citate: – Fericirea cuprinde cinci părti. O parte este a lua hotarari bune; a doua este a avea simturi bune si sanatate trupeasca; a treia este reusita in ceea ce intreprinzi; a patra-i reputatia buna printre oameni si a cincea abundenta de bani si a bunurilor folositoare pentru viata. Platon – Noi căutăm cu toții fericirea, insa fara sa stim unde este, ca si acei betivi care isi cauta casa stiind confuz ca au una pe undeva. Voltaire – Secretul de a fi nefericit consta in a avea ragazul necesar pentru a-ti bate capul sa vezi daca esti fericit sau nu. Leacul consta in ocupatie, caci ocupatia inseamna preocupare; iar omul preocupat nu este nici fericit nici nefericit, ci pur si simplu viu si activ, ceea ce este mai placut decat orice fericire pana ce te-ai saturat de ea. George Bernard Shaw – Daca s-ar sadi casa fericirii, cea mai mare incapere ar fi sala de asteptare. Jules Renard – E un lucru atat de obisnuit pentru un om sa nu fie fericit si atat de important faptul ca tot ce e un bine e cumparat cu mii de necazuri, incat o treaba care se face usor devine suspecta. Jean de la Bruyere – Fiecare are in mâinile sale propria fericire, precum artistul are materia bruta, careia vrea sa-i dea o forma. Goethe – Fericirea a inghitit mai multe poezii decat a facut sa tâșneasca nefericirea. Balzac – Rar se întâmplă ca oamenii răi să fie fericiți. Se otrăvesc cu propria lor răutate. Maurice Chevalier – Suma totala a nenorocirilor care inca nu ni s-au intamplat, se numeste fericire. Romulus Dianu – Nu-ti cauta fericirea in curtea altuia, pentru ca ea se ascunde întotdeauna in casa ta. Douglas William Jerrold – Fericirea rezida in cautarea ei. Jules Renard – Fericirea se naste din iubire, iar iubirea se naste chiar din inima omului. Don Miguel Ruiz – Secretul fericirii este sa ii faci pe ceilalti sa creada ca ei sunt cauza fericirii. Al batt – Nu există nici fericire, nici nenorocire pe lume; există doar compararea unei stări cu cealaltă si atata tot. Doar cel care a simtit nefericirea cea mai cumplită e in stare sa simta cea mai mare fericire. Alexandre Dumas ShareTweet