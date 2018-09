Ce ne place cel mai mult la zodia Leului. 5 calitati de top

Zodia Leu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zodia Leului este una dintre cele mai atractive si cuceritoare din tot zodiacul. Nativii ei au un sarm anume, sunt sclipitori, indrazneti si puternici. Sigur ca au si defecte, dar au 5 calitati de top pentru care sunt foarte apreciati. Zodia Leului, pe primele locuri la cinste Nativii Lei se numara printre cei mai cinstiti si transparenti nativi ai zodiacului. Ei isi afirma cu putere emotiile, dorintele si gandurile si rareori se ascund in spatele unei minciuni, in situatiile importante din viata. Leii nu folosesc minciuna pentru ca nu le sta in fire. Ei vor sa obtina totul in viata prin puterile lor, prin inteligenta lor si prin generozitatea lor, nu prin subterfugii. Parteneri de cursa lunga La cat de mu ...