Ce NU s-a spus despre discursul lui Wess Mitchell la Atlantic Council. Dungaciu: Un exemplu de comunicare strategica!

Dan Dungaciu, directorul Institutului de Știinţe Politice și Relaţii Internaţionale al Academiei Române, a tranșat discursul lui Wess Mitchell susţinut la Atlantic Council pe 18 octombrie 2018 şi intitulat „Championing the Frontlines of Freedom: Erasing the «Grey Zone» Concret: în articolul menționat mai sus, Dungaciu constată faptul că discursul lui Mitchell „vizează nu doar regiunea, ci […]