Irina Walker s-a nascut pe 28 februarie 1953, la Lausanne. Initial, era a cincea pe linia succesiunii la tronul Romaniei, insa, in 2013, in urma unui scandal in care a fost implicata, si-a pierdut toate titlurile si privilegiile.

In 2013, Irina si cel de-al doilea sot al sau, John Walker, au fost condamnati la trei ani de inchisoare cu suspendare.

Potrivit judecatorilor, ceri doi au organizat lupte ilegale de cocosi pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, la ferma lor din Oregon. In plus, au fost obligati sa-si vanda ferma si sa plateasca o amenda de 200.000 de dolari.

Irina Walker a fost casatorita si cu John Kreuger, cu care are doi copii, dar in urma scandalului, si cei doi copii au fost exclusi din linia succesiunii, potrivit avantaje.ro.

Tronul Regelui Mihai a fost gasit. Motivul uluitor pentru care nu a fost adus la inmormantarea Majestatii Sale

O noua controversa in jurul Regelui Mihai. Tronul Majestatii Sale a fost gasit, dar nu a fost adus la inmormantarea acestuia.

De ce nu a fost adus tronul la inmormantarea Regelui Mihai? O spune Tudor Visan-Miu, un apropiat al Casei Regale., informeaza stiripesurse.ro.

"S-a incercat aducerea tronului la Palatul Regal. Tronul se putea expune printr-un transfer temporar de la Muzeul Viticulturii si Pomiculturii la MNAR. Din diferite motive, nu s-a putut (Cei de la Golesti sunt ultimii vinovati, mai degraba la Bucuresti dezinteresul a fost maxim)", a spus Miu.

