Ce nu s-a vazut aseara: Cum au reactionat oamenii de acasa cand au aflat ca Stoica pleaca de la Exatlon? Asta e adevaratul motiv pentru care se intoarce acasa, chiar sotia lui l-a dat de gol: Cine ii va lua locul concurentului! A facut anuntul:

Cosmin Cernat a anuntat ca Andrei Stoica va parasi competitia, din cauza problemelor de sanatate. Telespectatorii au fost tristi cand au aflat ca Andrei Stoica va pleca acasa si au postat mesaje pe retelele de socializare in care isi exprima regretul. „Felicitari pentru tot ce ai facut pentru echipa, campionule!! O sa ne lipsesti! Multumim pentru tot, Andrei Stoica!!! Insanatosire grabnica!", „Bravo Andrei pentru tot ce-ai facut. Insanatosire grabnica!!" sau „Felicitari Andrei… O sa ne lipsesti!!! Sanatate maxima!!!" sunt doar cateva dintre comentarii. Simona Gherghe a izbucnit in lacrimi la TV: „Nu stiam daca mai sunt in stare sa continui emisiunea"! ...