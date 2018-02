Ce nu se face maine sub nici o forma - Traditii si obiceiuri de Intaia si a doua aflare a capului Sfantului Ioan Botezatorul. Superstitii legate de 24 februarie

Taierea capului Sfantului Ioan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In fiecare an pe 24 februarie crestinii ortodocsi praznuiesc Intaia si a doua aflare a capului Sfantului Ioan Botezatorul. Evenimentul religios este marcat cu cruce neagra in calendarul ortodox. De aceasta zi se leaga mai multe traditii si obiceiuri. In perioada lui Irod s-a poruncit taierea capului Sfantului Ioan la un ospat organizat chiar de ziua sa de nastere. Irodiada nu ii privea doar pe pruncii nou-nascuti, ci si pe profetii si iubitorii Fiului Domnului. Traditii si obiceiuri de Intaia si a doua aflare a capului Sfantului Ioan Botezatorul. Superstitii legate de 24 februarie Pe 24 februarie, toate pasarile se imperecheaza inclusiv cele devenite sting ...