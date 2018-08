Ce numar de inmatriculare si-a ales un sofer moldovean. A platit 1.000 de euro pentru el - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un sofer din Republica Moldova, care conduce un Mercedes, a platit aproape 1.000 de euro pentru a obtine un numar de inmatriculare preferential. Soferul cu dare de mana si-a ales literele YES, alaturi de cifra 1 - YES 1. Citeste si: Purtatorul de cuvant al Brigazii Rutiere, mesaj halucinant pe pagina de socializare a Politiei Romane: "Data viitoare cand aveti probleme sa apelati la oricine altcineva nu la politie!" Astfel, dorinta de a iesi cat mai mult in evidenta a fost destul de costisitoare. Insa, daca judecam dupa masina pe care o conduce, probabil ca soferul respectiv a avut de unde sa dea. O alta masina a facut valva in Republica Moldova, dupa ce o poza cu ea a fost postata pe un site. Masina in cauza ave ...