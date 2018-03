Ce pensie avea Aimee Iacobescu. Ce facea cu banii in ultima perioada a vietii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita Aimee Iacobescu s-a stins din viata in saracie. Bolnava si singura, ea se descurca cu dificultate si isi dadea majoritatea banilor pe medicamente. Pensia actritei era de 2325 de lei, la care se adauga 50%. Asta inseamna ca avea pensia totala 3.487 de lei, potrivit lui Ion Caramitru. Cu toate acestea, Aimee Iacobescu a negat ca ar fi primit acesti bani. Ea a sustinut mereu ca are o pensie de 2.040 de lei, bani care nu ii asigura nici macar mancarea de la o luna la alta. Mai mult, a marturisit in repetate randuri ca ramanea cu doar 40 de lei pe luna, intrucat toti banii ei se duceau pe medicamente. "Pe masa… am pus din putinul pe care l-am avut. Banii se duc pe medicamente, asa ca am cheltuit pentru mine si ...