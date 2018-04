Ce pensie avea Ionela Prodan. Ar fi trait pe picior mare doar cu banii astia

Prodan Ionela

Regretata artista s-a stins din viata impacata ca le-a putut oferi copiilor ei, dar si nepotilor, tot ceea ce au avut nevoie in viata si chiar mai mult. Chiar daca cariera ei a fost prolifica si a ajutat-o sa stranga multi bani, iata ca si pensia a fost pe masura.

Familia celebrei cantarete Ionela Prodan este devastata. Moartea interpretei a dus tristete tuturor celor care au cunoscut-o si indragit-o.Totusi, dupa aceasta cumplita veste, membrii familiei vor avea de discutat problema delicata a impartirii unei averi considerabile lasata in urma de artista. Dupa decenii petrecute insa pe scena, ea a iesit la pensie, in urma careia incasa 1.700 de lei pe luna. Asta pana in 2016, caci de-atunci i s-a marit la 2.200 de lei pe luna, potrivit declaratiei de avere.

Ionela Prodan a murit ieri, 16 aprilie, dupa ce s-a luptat o perioada lunga de timp cu o boala crunta. Se pare ca mama impresarei Anamaria Prodan avea probleme grave la pancreas, iar artista de muzica populara si-a petrecut ultima perioada a vietii mai mult prin spitale. Anuntul a fost facut de fiica sa, Anamaria Prodan, pe Facebook. La cateva ore dupa decesul artistei, Spitalul Universitar de Urgenta Elias, unde era internata, a transmis un comunicat de presa in care anunta ca decesul Ionelei Prodan a survenit in urma unui stop cardio respirator.

Ce a facut Anamaria Prodan, tarziu in noapte, dupa ce mama sa si-a dat ultima suflare! Toti cei care o cunosc sunt ingrijorati. Ce se intampla cu ea

Ionela Prodan a murit luni, 16 aprilie, la spitalul Elias din Capitala. Regretata artista de muzica populara era adorata de fiicele sale, Anamaria si Anca.

Tarziu in noapte, Ana nu s-a putut odihni si a publicat pe contul personal de socializare mai multe mesaje in memoria mamei sale, rapusa mult prea devreme de cancerul pancreatic.

„Cuplul Ion Dolanescu si Ionela Prodan ….. va iubesc dragilor… Comorile Romaniei …” sau „Cine esti? … IONELA PRODAN ….De unde vii? … DIN RAI… SI ACOLO TE AI INTORS DRAGA MEA MAMA …. SA TI FIE DRUMUL LIN ICOANA MEA ….”, sunt mesajele publicate de Anamaria Prodan pe contul personal de socializare, tarziu in noapte.

