Ce pericol nestiut se ascunde in fiecare ceasca de ceai fierbinte

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii care consuma ceai fierbinte prezinta un risc crescut de aparitie a cancerului esofagian, atunci cand aceasta bautura este combinata si cu viciul fumatului sau al consumului de alcool, arata un studiu recent. Cercetarea, publicata in Analele Medicinei Interne, a fost realizata cu ajutorul a 450.000 de persoane, cu varste cuprinse intre 30 si 79 de ani, din 10 zone mari ale Chinei, pe o perioada de noua ani. Autorii au ajuns la concluzia ca cei care consuma ceai fierbinte si 15 grame sau mai mult de alcool in fiecare zi, prezentau un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta cancer esofagian, in comparatie cu cei care beau ceai fierbinte mai putin de o data pe saptamana si mai putin de 15 grame de alcool zilnic. Citeste si ...