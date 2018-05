Ce petrecere extravaganta a organizat Liviu Varciu pentru fetița lui abia botezata!

Post vacant la Scoala Gimnaziala nr. I Pericle Martinescu“, Viisoara, judetul Constanta. Cand este programat concursul Liceul Cobadin, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de informatician 0,5 normă structura Şcoala Gimnazială nr. I „Pericle Martinescu“, Viişoara. Condiţiile specifice necesare în vederea ...

Cristina Țopescu, primul mesaj dupa moartea tatalui. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a transmis celebrul jurnalist Cristina Țopescu a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare în memoria tatălui său, decedat marți, 15 mai, la vârsta de 81 de ani. Cuvintele jurnalistei sunt devastatoare. Prezentatoarea TV a dezvăluit și care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a transmis tatăl ei. "ÎN NUMELE TATĂLUI Știti, zilele și nopțile astea am […]

Hanibal Dumitrașcu a murit, la varsta de 54 de ani Hanibal Dumitrașcu a murit, duminică, la Spitalul Universitar din Capitală, la vârsta de 54 de ani. Cunoscutul psiholog era în stare gravă, fiind ținut în viață doar de aparate, potrivit unor surse medicale. Hanibal Dumitrașcu a murit. Cauza morții, un accident vascular Celebrul psiholog Hanibal Dumitrașcu, invitat aproape zilnic la TV, a ajuns în stare […]

Simona Halep a pierdut finala turneului de la Roma. A fost umilita in primul set Simona Halep a pierdut finala turneului de la Roma. Sportiva noastră a fost învinsă, clar, în două seturi, 0-6, 4-6, de Elina Svitolina, locul 4 WTA. Este pentru a doua oară consecutiv când ucraineanca câștigă turneul din capitala Italiei. În primul set, Simona Halep a jucat foarte slab, fiind depășită la toate capitolele de Elina […]

Tariceanu ii cere lui Iohannis sa se delimiteze de SESIZAREA lui Orban Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, i-a cerut, duminică, şefului statului, Klaus Iohannis, să se delimiteze de sesizarea penală a liderului liberal, Ludovic Orban, astfel încât să nu poată fi considerată parte a unui plan.

Lumea se apleca si ii lasa cate o moneda, dar nici nu stiau ca aceasta cersetoare este milionara in EURO Destinul unei cersetoare s-a sfarsit pe ...

Mai puțina ”…ca care”, domnilor! 4 FacebookTwitterAbonare Adresa de e-mail: Un distins politician, proprietar cândva al unui post de radio bine articulat în urechea românului, iar din această poziție eram colegi de scaun în Consiliul de Onoare al Clubului Român de Presă, spune în aproape toate discursurile – a ...