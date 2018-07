Ce planuri are municipalitatea cu stadionul Farul“ din Constanta

Răspunsul meu e pe două paliere. Unul legat de echipă, al doilea legat de infrastructură, de stadion. După aproape doi ani, mă bucur că am adus stadionul acasă. Şi vreau să mulţumesc Guvernului că, cu toată birocraţia, blocajele şi eforturile, în cele din urmă stadionul s-a întors acasă. Dar una este aprobarea hotărârri de Guvern şi alte este predarea erfectivă a stadionului. Astăzi, stadionul nu a fost predate către municipiul Constanţa. Trebuie să se elaboreze un proces-verbal de predare-primire, să se alcătuiască o comisie, să se transfere cu tot cu valori contabile… E o procedură birocratrică. Astfel că, astăzi, stadionul nu se află încă în administrarea municipiului.



După ce-l vom prelua, vom aproba un regulament. Pentru că am preluat stadionul: 1. Să-l curăţăm, să-l facem funcţional; 2. Să-l punem la dispoziţia sportivilor constănţeni, indifferent de sport. Că fac atletism, jogging, ce vreţi dumneavoastră, dar după un regulament. În mod evident, vor fi şi nişte tarife pentru cluburile de drept privat. Aşa prevede legea, nu Primăria.



Astăzi, dacă vrei să mergi să joci la Sala Sporturilor, închiriezi. Sunt nişte tarife. Chiar voi apela la specialiştii din Ministerului Tineretului şi Sportului şi de la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, să sprtijine echipa municipiului care se va ocupa de administrarea bazei sportive. Noi nu ştim să administrăm baze sportive, dar suntem determinaţşi să facem şi să învăţăm acest lucru. Vreau să vă spun că municipiul Constanţa are până în momentul de faţă zero infrastructură sportivă. Zero! Nu are niciun stadion, nicio sală, nu are nimic legat de sport. Tocmai de aceea, încă de la începuitul mandatului, mi-am propus să preluăm stadionul Farul, stadionul de rugby din Badea Cârţan (pentru că rămâne în afara proiectului acela frumos cu sala polivalentă şi bazinul de înot) şi baza de la Triunghi, iar pentru fiecare dintre ele ştim foarte clar ce vrem să facem.



Stadionul de la Farul vrem să-l facem să funcţioneze, atât pentru cluburile private, cât şi pentru viitoarele cluburi publice ale municipiului. Să-l deschidem, noi nu l-am luat să-l ţinem închis. L-am luat să-l dăm sportului. Nu e nevoie să-mi ceară nimeni acest lucru, întrucât aceasta a fost raţiunea pentru care l-am luat. Dacă nu mă înşel, aceasta va fi şi condiţie în procesul-verbal de transfer, că nu-ţi dă nimeni un stadion ca să-l ţii închis.



Am mai auzit tot felul de prostii, care spun că acolo demolăm şi facem blocuri. 1. Infirm acest zvon. 2. Vreau să le arăt obrazul acestor analfabeţi, pentru că trebuie să citească legea. Baza sportivă este protejată atât prin legea 213, ce tutulează patrimoniul public al statului (fie că se află în administrare locală sau centrală), cât şi prin legea bazelor sportive, prin carte nu poţi schimba destinaţia. Acveste zvonuri nu fac decât să li se întoarcă precum un bumerang, iar eu atât le spun, să le fie ruşine! Indiferent că au interes politic sau nu, nu aşa se face!, a precizat Decebal Făgădău.