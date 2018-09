Ce prevede noua lege RCA. Toti proprietarii de masini sunt vizati de aceste schimbari

Asigurare RCA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei care au masina insa nu mai vor sa plateasca asigurarea de raspundere civila auto (asigurarea RCA) si nici sa primeasca amenda, au la dispozitie doua variante de atac. Iata ce conditii trebuie sa indeplineasca soferii. Romanii care vor sa scape de plata RCA pentru un autoturism trebuie sa se ingrijeasca de urmatoarele aspecte: radierea autoturismului din circulatie si depozitarea lui pe un teren privat. Chiar daca romanii nu mai vor sa foloseasca o masina, acestia sunt obligati prin lege sa achite in continuare pentru aceasta asigurarea RCA. Asta chiar daca isi tin automobilul in curte sau in garaj. „Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii sau inre ...