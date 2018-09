Ce probleme a identificat Adina Florea la DNA: '' Plasarea activitatii DNA in afara legii''

Adina Florea1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru functia de procuror sef al DNA, sustine, in proiectul de management, ca a identificat mai multe probleme in activitatea DNA, fiind reluate unele critici aduse de Tudorel Toader fostei conduceri. Vulnerabilitatile mentionate de magistrat in proiect sunt: "Plasarea activitatii DNA in afara legii prin activitati de investigare care au depasit limitele de competenta prevazute de Constitutie si de legile organice. Diminuarea increderii publice in DNA prin activitati explicite de incalcare a principiilor care guverneaza exercitarea functiei de procuror sef Respect institutional, intentionat diminuat fata de alte institutii si/sau autoritati publi ...