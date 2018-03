CE, raport ingrijorator pentru Romania: Progresele in lupta anticorupție, din nou in pericol

Comisia Europeană, in raportul său de țara pe anul 2017, in cadrul mecanismului Semestrului European, avertizează că progresele inregistrate de România in lupta anticoruptie au fost din nou puse in pericol, saracia si inegalitatea sociala raman ridicate, iar cresterea economica mare a tarii, bazata pe consum, risca sa creeze conditiile unei aterizari dure. Mai mult, […]