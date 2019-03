Ce RASPUNS le transmite Ministerul Educatiei Nationale elevilor care au vrut sa BOICOTEZE Evaluarea Nationala

Ministerul Educatiei Nationale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avand in vedere initiativa Consiliului National al Elevilor de a organiza un protest cu scopul de a boicota simularea Evaluarii Nationale, Ministerul Educatiei Nationale face urmatoarele precizari: Simularile examenelor nationale au scopul de a familiariza elevii cu rigorile testelor pe care le vor sustine la finalul ciclului gimnazial/liceal, stabilirea nivelului real de pregatire atins in aceasta etapa, precum si optimizarea pregatirii in vederea obtinerii unor rezultate satisfacatoare in cadrul examenelor nationale. Proiectul de ordin de ministru prin care a fost aprobata organizarea simularii Evaluarii Nationale si a simularii probelor scrise ale examenului national de Bacalaureat, ...