Ce recomanda medicii pentru a preveni cancerul de piele

In ciuda progreselor evidente in terapia melanomului malign metastatic, mortalitatea in cazul melanomului ramane in continuare foarte ridicata. De asemenea, incidenta acestei afectiuni creste alarmant.

De aceea trebuie sa punem in aplicare masuri simple de preventie si profilaxie ce ne stau la indemana si pot scadea riscul aparitiei acestuia. In acest context se impune, in primul rand, pe cat posibil, o minimizare a expunerii la radiatiile ultraviolete.

In acest sens, expunerea solara prelungita fara o pregatire prealabila prin expuneri mici si repetate si fara folosirea unor factori de protectie mare este contraindicata. De asemenea, recurgerea la bronzarea artificiala ar trebui limitata sau chiar interzisa. Copiii cu varste de pana la 3 ani nu ar trebui expusi solar.

In al doilea rand, folosirea imbracamintei adecvate cu palarii cu boruri largi, camasi cu maneca lunga sau ochelari de soare cu protectie UV reala. Copiii trebuie adecvat imbracati atunci cand raman la joaca in aer liber.

In al treilea rand, folosirea unor factori de protectie adecvati este o necesitate. Trebuie evitate arsurile pielii, mai ales la copii.

Nu in ultimul rand, persoanele cu nevi pigmentari trebuie instruite sa isi supravegheze alunitele la intervale regulate, urmarind modificarile dimensionale, de culoare sau relief. De asemenea, si leziunile nou aparute trebuie urmarite cu atentie, mai ales in cazul unei metamorfoze rapide a acestora. Orice modificare suspecta trebuie sa indrume pacientul cat mai repede catre medicul dermatolog.

Alte recomandari ale medicilor dermatologi, pentru reducerea riscului de cancer de piele:

Nu te expune la soare in intervalul orar 10-16, mai ales vara. In acest interval radiatiile ating intensitate maxima asa ca e indicat sa te adapostesti la umbra.

Daca nu ai de ales si trebuie sa stai in soare in acest ionterval orar, poarta pantaloni lungi, bluza cu maneca lunga, palarie cu boruri mari si ochelari de soare supradimensionati – astfel, va ramane putina piele expusa radiatiilor.

Alege haine din materiale naturale precum inul, pentru ca pielea sa respire in voie in ciuda temperaturilor ridicate.

Evita, cu orice pret, arsurile solare. Acestea cresc riscul de cancer de piele.

Foloseste zilnic o lotiune cu factor de protectie mai mare de 15. Daca petreci mult timp in bataia razelor de soare alege, mai degraba, o lotiune cu SPF 30, poate chiar mai mare. Lotiunea trebuie aplicata cu 30 de minute inainte de expunerea la radiatiile UV.

Monitorizeaza-ti pielea si fa-ti o autoexaminare lunar. La finalul sezonului cald, mergi la medicul dermatolog pentru o examinare de rutina. Cu cat melanomul e depistat mai timpuriu, cu atat mai mari sunt sansele de vindecare.

