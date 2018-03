Ce reprezinta ultimele doua cuvinte din discursul lui Frances McDormand, cea mai buna actrita, la Oscaruri

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Frances McDormand a castigat Oscar-ul 2018 la categoria ”Cea mai buna actrita in rol principal”, pentru rolul jucat in ”Three Billboards outside Ebbing, Missouri“, regizat de Martin McDonagh. McDormand a sustinut si unul dintre cele mai puternice si emotionante discursuri sustinute de castigatori in cadrul galei, rugandu-le pe femeile nominalizate la Oscar 2018 sa se ridice, tocmai pentru a sublinia faptul ca sunt extrem de putine. Frances McDormand a dorit sa imparta premiul cu prietenele si colegele de breasla prezente in sala. ”Hiperventilez, daca e sa cad, ridicati-ma pentru ca am cateva lucruri de spus! Stiu ca sunteti mandri de mine, iar acest lucru imi umple sufletul cu bucurie, dar a ...