Ce risca primarul Timisoarei pentru taierea cablurilor de telefonie mobila si televiziune de pe stalpii din centrul orasului

primar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Probleme neasteptate pentru primarul Timisoarei, Nicolae Robu. Luni seara, excentricul edil a taiat cablurile de telefonie mobila si televiziune de pe stalpii din centrul orasului, dupa ce in prealabil somase companiile detinatoare, vreme de cativa ani, sa le duca in subteran. Se pare insa ca operatiunea care a lasat si Inspectoratul Scolar Timis fara internet in zi de simulare a examenului de Bacalaureat nu ar fi fost una conforma cu legea. "In urma mai multor sesizari, Protectia Consumatorului a demarat astazi un control la Primaria Timisoara, vizata fiind actiunea de taierea a cablurilor aeriene din centrul orasului. Concluziile preliminare sunt devastatoarea pentru primarie, existand premiza deschider ...