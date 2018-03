Ce s-a ales de fostul sot al lui Teo. Vedeta TV nu vrea sa mai auda de el: "Un bou."

Teo

Constantin Iosef a fost primul si singurul sot al lui Teo Trandafir. De la divortul de vedeta TV, viata lui s-a schimbat radical.

Teo Trandafir radia de fericire pe data de 2 iunie 2012, cand si-a unit destinul cu iubitul ei, Constantin Iosef, pe care il cunoscuse, de Sarbatorile de Iarna, pe Facebook. Din pacate, mariajul avea sa ia sfarsit dupa doar cateva luni, fostul jucator de rugby parasindu-si sotia chiar inainte de Craciun.

Acum, Teo nu vrea sa mai auda de el, casnicia cu Constantin lasandu-i un gust foarte amar vedetei TV: "Un bou! Recunsoc, am iubit un bou. Ce tampita eram!!! Credeam in iubire pe atunci. Acum toata lumea ma intreaba daca sunt bine. Da, sunt bine, de cand mi-am dat seama ca boul e bou".

De atunci, viata lui Consantin Iosef s-a schimbat radical. Fostul rugbist s-a mutat inapoi in Franta si s-a casatorit pentru a treia oara - cu o femeie de afaceri pe nume Manuela - cea care a fost prima si marea lui iubire inca de cand avea 18 ani. Mai mult, Constantin a reusit sa slabeasca considerabil, ajungand intr-o oarecare masura la forma fizica din anii in care era sportiv de performanta.

Ce nu stiai despre Florin Busuioc. Detalii ascunse din viata prezentatorului TV

Pe Florin Busuioc il vedem in fiecare zi la Stirile Pro Tv, acolo unde prezinta rubrica Vremea, insa, pe cat de popular este pe micul ecran, pe atat de discret este cu viata personala.

Florin Busuioc este indragit de o tara intreaga, este carismatic, are simtul umorului bine dezvoltat si, oricat de mohorata ar fi vremea, acesta reuseste intotdeauna sa ne smulga un zambet. Ceea ce, insa, mai putin stim despre prezentatorul TV este viata privata, acesta tinandu-se departe de ochii presei si de scandalurile din lumea mondena.

Florin Busuioc, in varsa de 55 de ani, este actor la baza, a cochetat si cu muzica, insa rolul de prezentator al rubricii Vremea de la Pro TV l-a consacrat pe deplin. In plus, Busu a castigat in 2010 titlul de Cel mai bun prezentator meteo al anului din Europa, merit recunoscut de catre Societatea Europeana de Meteorologie.

Cat despre viata privata, foarte putine persoane stiu ca Florin Busuioc a fost insurat de doua ori si are copii cu ambele femei. Insa, vestile, care ar trebui sa para minunate, nu au acelasi impact asupra prezentatorului meteo. Ei bine, povestea de viata a actorului are un inceput dureros si greu de trecut cu vederea.

