Ce s-a ales de Lorelai Mosnegutu, dupa ce, anul trecut, a castigat 120.000 de euro la Romanii au talent. S-a intamplat aseara

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lorelai Mosnegutu, adolescenta fara maini care canta la pian, a inceput saptamana aceasta una dintre cele mai frumoase experiente din viata ei: a mers la liceul pentru care a optat sa isi sculpteze si mai mult abilitatile artistice extraordinare pe care le are. Ea a mers intr-un platou de televiziune, unde a vorbit despre cum a fost primita de noii colegi de scoala, noii profesori, dar si ce facut vara aceasta. Lorelai Mosnegutu, momente emotionante in primele zile de scoala Castigatoarea de la “Romanii au talent” 2017 a avut o vacanta frumoasa, dupa rezultatele bune obtinute la Evaluarea Nationala, iar luna trecuta, ea a fost invitata special la un eveniment caritabil, care a avut loc in Sao Paolo, Brazilia. Aflata ...