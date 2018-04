Ce s-a ales de Tudorel Popa, omul-bormasina. La 4 ani de la emisiune a ajuns sa…

tudorel 2

Tudorel Popa, cunoscut ca si barbatul bormasina a povestit cum i s-a schimbat viata.

Barbatul are acum un job nou si se bucura din plin de schimbarile din viata lui. Tudorel Popa vorbeste cu o fata, insa nu este nimic serios.

”De 10 luni am o functie importanta la o societate din Italia. In Romania lucrez la salubrizare, in Italia sunt prezentator TV.”, a declarat Tudorel Popa. Barbatul bormasina nu-si cunoaste iubitele pe retelele de socializare, pentru el, retelele de socializare sunt doar un mod de a face publicitate.

Tudorel Popa a devenit celebru atunci cand s-a prezentat la un show de talente unde a inceput sa imite diverse sunete. Talentul sau a fost foarte apreciat, iar acesta a devenit foarte cunoscut, noteaza spynews.ro.

