Ce s-a ales din averea tatalui Andreei Marin? Mama vitrega a Zanei a vandut casa si masina pentru a-si imprumuta fiica naturala cu bani

Andreea Marin

Sora „secreta” a Andreei Marin a primit o suma mare din partea mamei sale, Renata.

Renata Marin, mama vitrega a Andreei Marin, si-a imprumutat fiica naturala cu 32.000 euro. Gabriela Puscasu, fiica Renatei, are 26 de ani si locuieste la Iasi, unde a studiat Arhitectura. Informatia legata de imprumut apare in declaratia de avere a Renatei Marin, sef serviciu Evidenta Populatiei Iasi.

Pentru a face rost de bani, mama vitrega a Andreei a vandut un apartament si o masina, in valoare totala de 28.500 euro, restul banilor provenind din economii Este vorba de bunuri proprii, conform declaratiei de avere.

Pe de alta parte, din declaratia Renatei au disparut: un teren de 1,4 hectare din Bacau si peste 50.000 euro in conturi (care apareau in declaratia de avere din 2015), toate pe numele lui Dan Marin, tatal Andreei, care s-a prapadit in 2016.

In prezent, Renata Marin mai detine un singur apartament de 67 mp in Iasi, un autoturism vechi de 9 ani, aproximativ 10.000 lei in conturi si datorii de peste 75.000 lei la banca. Veniturile cumulate ale mamei vitrege a Andreei Marin depasesc cu putin suma de 3.000 lei pe luna.

