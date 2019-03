Ce s-a descoperit in apartamentul in care a locuit Van Gogh la Londra

camera Van Gogh google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lucrari de renovare la locuinta londoneza din Hackfoard Road 87, adresa la care a stat pictorul olandez Vincent Van Gogh, au permis descoperirea unor acuarele, o carte de rugaciune si un contract de asigurare ascunse sub podeaua camerei. Aceste descoperiri ar putea sa faca lumina asupra noii sale vieti in Anglia in 1873 si 1874, potrivit Le Figaro. Un contract, o carte de rugaciuni datand din 1867 precum si acuarele au fost regasite int-run loc ascuns din podea. Este un miracol ca in interiorul acestui mic imobil de doua etaje sa ramana intact atunci cand a fost bombardat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial de fortele militare germane. Record pentru pictorul Adrian Ghenie - Lucrarea &qu ...