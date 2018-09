Ce s-a discutat in sedinta de astazi a Colegiului Prefectural - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 25 septembrie, de la ora 11.00, in Sala de Sedinte a Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi a avut loc o noua sedinta a Colegiului Prefectural. In prim-plan au fost discutiile despre pregatirea unitatilor de invatamant pentru deschiderea noului an scolar 2018-2019, evaluarea riscului in sistemele de alimentare cu apa, munca nedeclarata - factor perturbator al echilibrului relatiilor de munca si un raport privind protectia mediului in judetul Iasi. Citeste si: O noua intalnire a Colegiului Prefectural. Iata ordinea de zi a sedintei Prezenti la sedinta au fost prefectul Marian Serbescu si reprezentanti ai Inspectoratului Scolar Judetean, Directiei de Sanatate Publica, Inspectoratului Teritorial de Munca si Agen ...