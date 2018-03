Ce s-a gasit in casa lui Andrei Gheorghe. Asta schimba ipoteza infarctului

Andrei 1

Ambulanta a ajuns aseara in locuinta din Voluntari a fostului om de radio. Trupul neinsufletit a fost descoperit de o persoana care avea grija de apartamentul jurnalistului.Nascut in Rusia, Andrei Gheorghe a fost unul dintre numele sonore ale radioului si televiziunii din Romania, realizator de filme documentare, de scurt si lung metraj.

In casa s-ar fii gasit si niste substante halucinogene..el fiind cunoscut pentru consumul de iarba

Tatal lui, originar din Romania, a studiat la scoala de aviatie din Lipetk, Rusia, iar mama sa rusoaica fiind, era chiar fiica comandantului scolii de aviatie. Andrei Gheorghe a absolvit Facultatea de Limbi si Literaturi Straine (sectia rusa-engleza), Universitatea din Bucuresti.

Intre 1991 si 1993 a fost reporter special la Radio Constanta si a realizat mai multe emisiuni la posturile Radio Sky Constanta (1993- 1996; „Videomania”, „Vineri 13″). Pro FM Bucuresti (1996-2002;”Midnight Killer” „13-14”), si „Lantul Slabiciunilor” la Pro TV.

In 2002 si 2003 realizeaza la Antena 1 emisiunea „Gheorghe” si reia emisiunea „13-14 cu Andrei”, mai intai la Radio 21, si apoi in perioada 2005-2006, la Radio Total.

A avut un rol secundar in filmele „Amen” al lui Costa Gavras, Tinerete fara tinerete al lui Francis Ford Coppola (film aflat in faza de preproductie) si a colaborat cu Parazitii pentru albumul Irefutabil. In 2004 este consilier media si realizator de emisiuni („Politica, frate!” si „Am o stire pentru tine!”) la Realitatea TV.

A scris la „Academia Catavencu” si in ghidul „24-FUN”. In afara de realizarea de emisiuni radio si TV, a detinut functii de conducere la posturile unde a lucrat: director general al Radio Sky Constanta si Pro FM Bucuresti, director de programe al trustului Media Pro, consilier in probleme de marketing la Antena 1 Bucuresti. In 2006 in colectia „Ego Publicistica” de la Polirom a aparut volumul „Midnight Killer – Banalitatea s-a nascut la oras”, insotit de un CD audio.

