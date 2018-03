Ce s-a gasit in poseta Elenei Ceausescu, imediat dupa executie. Dezvaluirile unui colonel!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sotii Ceausescu au fost executati pe 25 decembrie 1989, dupa evenimentele sangeroase ale Revolutiei care au dus la caderea regimului comunist in Romania. Condamnarea la moarte a celor doi a avut loc la Targoviste, cand ei au fost trasi la raspundere de Tribunalul Extraordinar Militar si acuzati de crime grave contra poporului roman. Mai exact, acuzatiile au fost: Genocid – peste 60.000 victime; Subminarea puterii de stat prin organizarea de actiuni armate impotriva poporului si a puterii de stat. Infractiunea de distrugere a bunurilor obstesti, prin distrugerea si avarierea unor cladiri, explozii in orase etc. Subminarea economiei nationale. Incercarea de a fugi din tara pe baza unor fonduri de peste un miliard de dol ...