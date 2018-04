Ce s a intamplat cand Cristiano Ronaldo a trecut pe langa Buffon la interviu dupa scandalul din finalul partidei VIDEO google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Imediat dupa scandalul de la finalul partidei dintre Real Madrid si Juventus, iscat de faptul ca spaniolii au primit un penalty chiar in prelungirile meciului, in zona mixta de la vestiare, Gianluigi Buffon oferea un interviu jurnalistilor. Prin spatele sau, la un moment dat, trece Cristinano Ronaldo, intalnirea celor doi oferind un exemplu despre modul in care doi sportivi se pot respecta, chiar daca adrenalina generata in tensiunea confruntarii pe care au avut-o, parea sa-i fi transformat in dusmani pe viata. Portarul de 40 de ani, care l-a laudat in mai multe randuri pe Ronaldo, s-a oprit din dec ...