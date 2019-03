Ce s-a intamplat cu actiunile europene dupa ce Brexit-ul fara acord a picat in Parlamentul britanic

Brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actiunile europene au crescut, atingand astazi cel mai inalt nivel din ultimele cinci luni, dupa ce Parlamentul Britanic a respins ideea unui Brexit fara acord, relateaza Reuters. Sentimentele pe piata au trecut de la prudenta la optimism, inaintea votului de joi seara in privinta amanarii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Parlamentul britanic respinge din nou acordul pentru Brexit Indicele pan-european STOXX 600 a crescut cu 0,7%, iar FTSE 100 a crescut cu 0,5%. La Amsterdam indicele AEX are o crestere de 0,88%, la Paric Cac 40 un plus de 0,61%, iar la Frankfurt DAX a castigat 0,21%. La Madrid, IBEX 35 avea un plus de 0,53%. „Acum vedem o sansa de 60% (in crestere de la 55%) ca o varianta ap ...