Ce s-a intamplat cu batranul batut crunt la Brașov și cu banii stranși in numele lui?

ShareTweet Cazul batranului care a fost batut crunt de doi tineri intr-un pasaj subteran din Brasov a fost extrem de mediatizat. Medicul Vasi Radulescu, cel care l-a ajutat pe Dumitru Neculai chiar si atunci cand familia l-a respins, iar autoritatile nu i-au intins nici macar o mana de ajutor, a cautat pe cont propriu solutii. „Am sunat la centre si nu aveau loc. Sau nu aveau conditii pentru un om care necesita atentie deosebita. Sa ii luam o casa, au zis unii. Serios? Sa stea singur un om cu Alzheimer? Exclus. Sa dam banii familiei. Pai nu erau ai familiei, imi pare foarte rau. Erau dati de oameni buni care au vrut sa ajute batranul batut la Brasov, scapat cu viata ca prin minune.Am gasit un domn taman in Bihor, la Tinca. Un mare om, care in centrul sau are grija de 300 de oameni. Ia din toata tara. Ne-am gandit ca e bine, ca se va rupe de Focsani si Brasov, ca va avea supraveghere, ca nu va bea, ca va avea toate conditiile. Bun, dar ce facem cu banii? Ne-am gandit asa: sa facem o casa acolo, cu curte, cu un animal, aproape de centru. Sa o dam in uz domnului Dumitru, dar sa apartina de centrul domnului Pasca Viorel. Sa mai punem 1-2 oameni in ea. Ea in timp sa ramana pentru acel scop, de a ajuta si alti oameni in nevoie. Sunt teribil de multi. Totul transparent. Cu voia voastra. Daca ii cumparam pe undeva ceva, o sa fie dezastru. Garantez. Daca il punem sa stea singur, la fel. Iar banii nu sunt ai familiei sau ai mei. Banii sunt ai donatorilor care au vrut sa-l ajute pe domnul Dumitru. Si vreau sa-i facem bine, nu mai mult rau. De rau a tot avut parte”, a scris medicul Vasi Radulescu pe o retea de socializare, potrivit frip.ro ShareTweet