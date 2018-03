Ce s-a intamplat cu Mariana, la scurt timp dupa ce a fost eliminata si emisiunea s-a terminat? Nimeni n-ar fi banuit ca se va ajunge la asa ceva

mariana

Mariana de la Razboinicii a fost eliminata in editia de miercuri seara. Concurenta care a luptat de fiecare data cu lacrimi in ochi a starnit numeroase controverse de fiecare data.

Spiritul ei ambitios, dar si momentele in care rabufnea, i-a afectat popularitatea in randul telespectatorilor si au fost numerosi cei care au vrut sa o vada eliminata.

In momentul in care s-a facut anuntul eliminarii de la Arena, Mariana i-a surprins pe toti cu atitudinea ei. Fara sa izbucneasca in plans, asa cum multi s-ar fi asteptat, Mariana le-a multumit tuturor pentru aceasta experienta si si-a imbratisat colegii, inclusiv pe Giani.

Fanii emisiunii au apreciat enorm modul in care Mariana a parasit competitia si i-au adus multe laude.

"MARIANA. Despre ea pot spune ca nu mi-a placut vreodata in mod deosebit, dimpotriva, erau momente cand ma deranja felul ei de-a fi.

Dar a ales sa paraseasca aceasta competitie cu capul sus si pentru asta si-a castigat respectul meu!

Impulsiva, hotarata, luptatoare - asa mi-a ramas in cap concurentul Mariana!

Nu cred ca era randul ei sa plece si consider ca mai avea multe de aratat.", este opinia unui fan al emisiunii transmisa pe retelele de socializare.

"Nici eu nu sunt fan Mariana insa a plecat cu capul sus si a aratat ca este o femeie care merita respect...... Cat despre felul urat cum sa comportat in ultimul timp cred ca doar concursul o facea asa...", "Mariana e un om cu suflet mare si merita sa ramana, a trecut prin multe si chiar daca Exatlon nu e o emisiune de cazuri sociale, Mariana a avut o viata grea si se vede asta pe chipul ei. A ramas OM la final si a dat dovada de cei 7 ani de acasa pe care nu i-a avut tocmai langa parinti. Bravo Mariana, esti un om demn de respect", au fost alte comentarii la adresa fostei Razboinice.

