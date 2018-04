Ce s-a intamplat cu un portofel plin cu bani, gasit dupa topirea zapezii pe partie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jandarmii postului montan Padis au gasit, la sfarsitul saptamanii trecute, pe partia de la Vartop, odata cu topirea zapezii, un portofel plin cu bani ce fusese pierdut in februarie de un turist, a anuntat Inspectoratul Judetean de Jandarmi Bihor. Portofelul a fost gasit pe la mijlocul partiei Piatra Graitoare. Acesta continea o suma de bani in lei si valuta, un act de identitate, un certificat de nastere, precum si un card de sanatate si un card bancar. "Cum zapada a inceput sa se topeasca pe partie, colegii nostri au observat portofelul intr-un petec de pamant in timpul patrularii obisnuite in satul de vacanta. Cu toate ca avea o anumita suma de bani, important e ca persoana si-a recapatat acte de identitate", a decl ...