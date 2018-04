Ce s-a intamplat la capela unde e depus trupul Ionelei Prodan: Anamaria nu mai poate! A iesit din biserica si a izbucnit in lacrimi. Cine a venit sa-i aduca un ultim omagiu Ionelei Prodan: Imagini dureroase la capela Bellu

Anamaria Prodan a ajuns in urma cu cateva minute la capela unde este depus sicriul cu trupul neinsufletit al Ionelei Prodan. Devastata de durere, vedeta a mers cu privirea in pamant, ingandurata.

Pana acum, la capela a fost doar Anamaria Prodan, pentru ca familia artistei nu se afla in tara. Fiica cea mare a Ionelei Prodan, Anca, se afla in Las Vegas, acolo unde locuieste de mai multi ani, atunci cand mama ei s-a stins din viata. De asemenea, Laurentiu Reghecampf se afla in Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, acolo unde este antrenor.

Anamaria Prodan este imbracata in negru si are parul prins la spate intr-un coc. De asemenea, a incercat sa isi ascunda ochii, care cu siguranta au varsat multe lacrimi, cu o pereche de ochelari de soare. Masina care a adus-o a oprit exact in fata capelei cimitirului Bellu, ea a coborat si, fara sa vorbeasca cu nimeni, s-a dus direct catre sicriul mamei sale.

Vizibil afectata de aceasta pierdere uriasa, fiica Ionelei Prodan, a iesit apoi din capela si a vorbit cu cateva persoane, cel mai probabil cele care se vor ocupa de inmormantarea regretatei artiste.

O prietena foarte apropiata si-a facut aparitia la capela, iar Anamaria Prodan a imbratisat-o imediat cum a vazut-o.

„Ana s-a ocupat de procedurile legale, de organizarea inmormantarii si, bineinteles, de hainele cu care Ionela Prodan a fost imbracata pe ultimul drum. Ea a stat in prima zi la capela langa sicriu si ea a plans-o intreaga zi, alaturi de Toni, cel de al doilea sot al artistei”, au declarat surse apropiate familiei Prodan, potrivit wowbiz.ro.

Rudele din strainatate ale Ionelei Prodan se intorc astazi

Miercuri (18 aprilie), alaturi de Anamaria, va veni la priveghi intreaga familie a cantaretei de muzica populara; „Reghe a avut meci aseara, in Cupa Campionilor Asiei, si va ajunge dupa-amiaza, cu prima cursa din Qatar, impreuna cu Bebeto. Cea de-a doua fiica a artistei, Anca, va fi si ea la Capela Cimitirului Bellu, in jurul orei pranzului. Alaturi de ea va fi sotul sau si nepoatele Prodancei. La fel se va intampla si in cazul altor rude din strainatate, care au anuntat ca vor fi la capataiul ei spre seara”.

Ionela Prodan a murit luni, la ora 21.00, la Spitalul Elias, acolo unde era internata de pe data de 13 martie, pentru o afectiune grava la pancreas. Artista va fi condusa pe ultimul drum joi si va fi inmormantata la Cimitirul Bellu, la ora 12.00.

„Doamna Ionela Tanase (Prodan) in varsta de 70 de ani s-a internat vineri, 16.03.2018, la Spitalul Universitar de Urgenta Elias, in stare grava, in contextul acutizarii unor afectiuni cronice. Pe perioada internarii a beneficiat de monitorizare stricta cu supravegherea si controlul functiilor vitale, cat si asigurarea confortului fizic si psihic adecvat situatiei date. Decedeaza azi, 16.04.2018, ora 21, prin stop cardiorespirator iresuscitabil“, au anuntat reprezentantii spitalului Elias.

