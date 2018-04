Ce sa nu faci de Florii in seara de Florii – Este strict INTERZIS dupa ora 17:00

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intrarea Domnului Iisus Hristos in Ierusalim, sarbatoare cunoscuta popular sub numele de Florii este una din cele mai importante din Romania. De acest eveniment religios care a avut loc in urma cu mai bine de 2.000 de ani sunt legate o serie de traditii si obiceiuri, iar in Duminica Floriilor anumite lucruri sunt interzise. Ce sa nu faci de Florii 1. Se spune ca persoanele care isi uita mortii in ziua de Florii, adica nu le ingrijesc mormintele si nu aprind o lumanare langa o ramura de salcie nu vor avea parte de sprijin la batranete. 2. In Muntenia se spune ca nu e bine sa te speli pe cap in aceasta zi. Este duminica in care infloresc pomii, iar cei ce isi spala parul vor deveni carunti. 3. Nu e bine ca fetele nemaritate sa ...