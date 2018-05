Ce sa NU faci niciodata daca vrei sa ai BANI! 11 sfaturi de pret de la celebra Baba Vanga! Ai MARE GRIJA la nr. 7!

Vezi ce ritualuri trebuie sa respecti pentru ca in casa ta sa dainuie succesul si prosperitatea, sa ai mereu bani si sa nu duci lipsuri! Se spune ca sunt idei lansate de celebra Baba Vanga.

1. Nu manca sau bea apa dintr-o farfurie stricata sau crapata daca nu vrei sa fii lipsit de succes, bunastare si prosperitate – vesela sparta e ghinion si viata se poate fisura. Prin urmare, este mai bine sa arunci blidul, daca a aparut chiar o mica crapatura sau i-a sarit o margine.

2. Daca vrei ca niciun rau si nicio persoana rea sa iti poata trece pragul casei tale, iar norocul sa devina un oaspete frecvent – atarna deasupra usii de la intrare doua crengute de soc incrucisate.

3. Daca doresti prosperitate si noroc in tot ceea ce faci, dimineata, cand iesi din pat, pune jos piciorul drept in primul rand, si apoi stangul. Si nu cauta niciodata al doilea papuc, in timp ce primul este deja incaltat. Mai intai gaseste-i pe ambii, apoi incalta-te!

4. Daca vrei sa vina norocul in casa ta, pastreaza mereu o moneda Talisman a altui stat, dar numai de argint. Daca vrei sa incepi o noua fila in viata ta, asteapta luna noua si rearanjeaza mobilierul din casa. Norocul nu va astepta mult.

5. Nu lasa niciodata pe masa bucati de paine nemancata, daca vrei sa iti pastrezi fericirea. O bucata de paine, chiar si uscata, nu se va arunca, in caz contrar, casa ta nu va avea prosperitate. Mai bine hraneste cu ele pasarile, animalele, scrie ea.md.

6. Daca succesul ti-a intors spatele, presara sare pe toate pervazurile din casa ta. Las-o atata timp pana cand norocul nu se intoarce. Dupa asta, ia matura si strange-o toata, fara sa o atingi cu mainile, pune-o intr-un pachet si du-o departe de casa sau ingroap-o.

7. Daca povestesti cuiva despre succesul si averea ta, bate de trei ori pe ceva de lemn si scuipa de trei ori peste umarul stang, ca sa nu-l deochi.

8. In cazul in care in casa ta este o oglinda sparta, pentru a evita problemele, stropeste-o cu un pic de apa si apoi ingroap-o in pamant. Daca in camera in care sta agatata o oglinda a stat cineva bolnav pentru o lunga perioada de timp, sau a fost o cearta, ori s-au intamplat neintelegeri, este cazul sa stergi sau stropesti oglinda cu apa sfintita.

9. Nu da niciodata banii marunti saracilor, cei primiti ca rest de la cumparat paine sau sare – risti sa cazi in saracie. De asemenea, nu dona ultimul maruntis, ramas in portmoneu.

10. Cand iti cumperi un portmoneu nou, pune acolo pentru o vreme o bijuterie scumpa din aur. Va aduce o multime de bani si multa avere. Pune in portmoneul in care tii banii frunze de menta si un praf de scortisoara. Ele atrag dupa sine banii.

11. Daca doresti sa ai mereu bani si sa nu cunosti nevoi, niciodata nu transporta banii intr-un tub, nu numara banii din pusculita si niciodata nu pune geanta pe podea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.