Ce salariu lunar castiga Razvan Simion la Antena 1! Lidia Buble castiga mult mai mult decat el. Dupa ce plateste si pensia alimentara a copiilor, ramane cu mai nimic

Lidia Buble si Razvan Simion formeaza un cuplu de mai bine de doi ani si, desi prezentatorul TV este mult mai mare decat artista, la capitolul finante, blondina ii da clasa iubitului ei.

Cu doi ani in urma, Razvan Simion a fost fotografiat iesind din casa Lidiei Buble, dupa o noapte petrecuta alaturi de artista de 22 de ani. Mult timp, prezentatorul TV nu a dorit sa ofere declaratii pe seama acestui subiect, limitandu-se la a marturisi ca el si sotia sa nu mai formeaza un cuplu.

Intre timp, Razvan si Lidia si-au asumat relatia, ba chiar au venit de mana la cateva evenimente mondene. De altfel, de atunci, cantareata nu pierde nicio ocazie de a afirma ca este indragostita pana peste urechi, ca se mandreste cu faptul ca are langa ea un barbat matur, de la care are in fiecare zi ce sa invete. De altfel, Lidia nu face nici un pas fara sa isi consulte iubitul, caruia nu ii iese din cuvant.

Lidia castiga de trei ori mai mult decat Razvan!

Un lucru este clar. Razvan este cocosul in casa, iar Lidia nu da nici un semn ca ar semana cu o gaina harnica, ci mai degraba cu o puiuta mereu pusa pe sotii, dornica de celebritate. Ei bine, exista, totusi, un capitol la care cantareata ii da clasa iubitului mai mare cu peste 15 ani. Mai exact, atunci cand vine vorba despre finante, Lidia castiga mult mai bine decat iubitul ei. De la inceputul acestui an, Ea a castigat peste 50.000 de euro, bani proveniti din concerte. Daca inainte de a se cupla cu Razvan, Lidia canta pe 800 de euro, dupa mediatizarea excesiva de care a avut parte, ea nu urca pe scena fara 1500.

Concerte are garla si, ce-i drept, vocea o ajuta sa se numere printre cei mai talentate soliste din Romania. Astfel, la un calcul simplu, putem deduce faptul Lidia castiga aproape 17.000 de euro. In tot acest timp, Razvan Simion castiga 6000 de euro pe luna ca prezentator al Antenei 1, insa, din ei trebuie sa plateasca pensia alimentara celor doi copii, adica 1500 de euro pe luna.

