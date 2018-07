Ce scrie presa din Muntenegru despre gafa cu Pristina a doamnei Dancila

Cum sa prepari vegeta in casa. E mult mai gustoasa și mai sanatoasa Cumperi chimicale în plic, din magazin? Ai putea să îți prepari singur condimente acasă. Este foarte simplu! Dacă vrei să te hrănești sănătos, poți să faci în casă condimentele. Citește mai departe...

Brazilienii au decis viitorul selectionerului dupa parcursul dezamagitor de la Cupa Mondiala 2018 Adenor Leonardo Bacchi, mai cunoscut sub numele de Tite, aflat la carma "Selecao" din 2016, a semnat un nou contract de selectioner al echipei Braziliei pana in anul 2022, in ciuda eliminarii in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, a anuntat Federatia braziliana de fotbal (CBF).

Ministrul Sanatații anunța finalizarea Spitalului Regional de Urgența din Cluj in 2023 Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat joi la Cluj, că Spitalul Regional de Urgență Cluj va fi terminat cel mai devreme în anul 2023, costurile pentru acest proiect urmând să ajungă la peste 500 de milioane de euro.

Tensiuni la CFR Cluj: Vestiarul s-a rupt in doua dupa ce s-a aflat ca sefii vor sa-l demita pe Iordanescu Jucatorii formatiei CFR Cluj s-au impartit in doua tabere dupa ce conducerea clubului a decis sa-l demita pe Edi Iordanescu.

Cinci focare de pesta porcina in județul Satu Mare Cinci focare de pestă porcină au fost descoperite în județul Satu Mare de la începutul anului, potrivit celor declarate de directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare, Nicolae Dumuța, azi, în cadrul

Dupa incendiile devastatoare, cutremur in Grecia Un seism de suprafaţă cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter a avut loc joi în largul insulei Samos din estul Mării Egee, anunţă Institutul american de geofizică (USGS).

Cristina Spatar a scapat de sub control kilogramele: „Sunt grasa, foarte grasa!" Cristina Spătar a fost întotdeauna atentă la look-ul și silueta ei, iar acum se pare că a cam exagerat cu mâncarea nesănătoasă și fast-food-ul și se simte grasă. „Ce mănânc? Mănânc o dată pe zi, ce apuc, dacă mă crezi. Sunt zile când mâncam la Mc Donalds, la Fast Food, și sunt zile când mâncăm

Doliu in lumea muzicii! Compozitorul Patrick Williams a murit la 79 de ani Compozitorul Patrick Williams a murit la vârsta de 79 de ani. Patrick Williams a fost un cunoscut compozitor de muzică pentru coloanele sonore ale unor filme celebre. El a fost nominalizat la premiile Emmy şi, în acelaşi timp, pentru premiile Grammy. Regretatul compozitor a murit miercuri dimineaţă, în urma unor complicaţii ale unei boli necruţătoare,

Singurul strand public din orasul Galati, folosit de gospodine pentru a coace vinete | GALERIE FOTO, VIDEO Singurul ştrand public din oraşul Galaţi este folosit de gospodine pentru a coace vinete. Acesta se află pe malul Dunării şi are, printre dotările specifice, un loc de picnic cu 10 grătare. Complexul de agrement este închis de câţiva ani, dar autorităţile permit oamenilor să intre în zona de picnic.