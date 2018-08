Ce scrie presa internationala despre violentele din Piata Victoriei

Cum au fost relatate incidentele de la mitingul diasporei, in presa internationala. Zeci de mii de romani, care traiesc in strainatate, au iesit in strada, vineri, Bucuresti, pentru a cere Guvernului de stanga sa demisioneze.

Manifestantii au acuzat coruptia si incercarea coalitiei guvernamentale, aflate la putere, pentru a slabi justitia, relateaza agentiile de presa si publicatiile internationale. Acestea au atras atentia asupra ciocnirilor dintre protestatari si fortele de ordine, relateaza Agerpres.ro.

Agentia Reuters scrie ca mitingul diasporei din Bucuresti a fost organizat si promovat de grupuri de romani care traiesc in strainatate. Oamenii sunt furiosi din cauza coruptiei inradacinate, salariilor mici si tentativelor PSD de a slabi justitia intr-una dintre cele mai corupte tari din UE.

Agentia scrie ca unii dintre protestatari au incercat sa-si faca drum spre cladirea Guvernului, prin cordonul de securitate, in timp ce altii au aruncat cu sticle si pietre spre jandarmi. Fortele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene si, ocazional, cu un tun cu apa. De altfel, Politia a anuntat ca in piata erau prezente grupuri de „provocatori'.

De asemenea, Reuters noteaza ca zeci de mii de persoane au participat la proteste si in alte orase din Romania.

Printre manifestantii care au traversat Europa pentru a participa la mitingul de la Bucuresti este si soferul de camion Daniel Ostafi, de 42 de ani. Barbatul s-a mutat in Italia in urma cu 15 ani in cautarea unui viitor despre care spune ca Romania nu i-l putea oferi familiei sale, relateaza Reuters. Alaturi de el s-a aflat si Mihai Podut, de 27 de ani, un lucrator in constructii. El a plecat din tara in 2014 si s-a stabilit in Franta, apoi in Germania.

Ei s-au alaturat miilor de protestatari care au agitat steaguri ale Romaniei si ale UE, scandand Partid de hoti' si cerand demisia Guvernului.

Potrivit Bancii Mondiale, intre trei si cinci milioane de romani, aproape un sfert din populatia totala a Romaniei, muncesc si traiesc in strainatate. Anul trecut, ei au trimis acasa nu mai putin de cinci miliarde de dolari, o infuzie vitala pentru comunitatile rurale dintr-una dintre cele mai sarace tari din UE.

„Am plecat pentru a le asigura copiilor mei o viata mai buna, care nu era posibila atunci aici', a spus Ostafi.

„Din nefericire, inca nu este posibil, oamenii care ne guverneaza nu sunt calificati si sunt corupti', a declarat el pentru Reuters, adaugand ca spera ca la urmatoarele alegeri parlamentare prezenta la vot va fi mai mare.

In fata sediului Guvernului au avut loc cu regularitate proteste dupa ce social democratii au preluat puterea si au incercat sa decriminalizeze mai multe infractiuni de coruptie. In cursul acestui an, politicienii de la putere au adoptat in parlament schimbari la codurile penale care au suscitat preocupari ale Comisiei Europene, Departamentului de Stat din SUA si a mii de magistrati. Aceste schimbari asteapta acum verdictul Curtii constitutionale care a fost sesizata in mai multe randuri.

Romania este unul dintre cele mai corupte state din UE si Bruxellesul si-a mentinut monitorizarea speciala asupra sistemului sau de justitie, mai scrie Reuters.

Mai multi politicieni din coalitia de la guvernare au luat in deradere protestele, afirmand ca nu inteleg de ce ar protesta romanii din diaspora.

„Aproape tot sectorul public functioneaza prost, trebuie schimbat complet si inlocuit cu oameni capabili. Le-as cere politicienilor de la putere sa faca schimb de locuri cu noi, sa munceasca ca noi si sa vada cum este', a afirmat Podut.

Expatriatii, dintre care unii au strabatut intreaga Europa pentru a participa la demonstratii, sunt nemultumiti de modul in care Romania este guvernata de social-democrati. De cand partidul a venit la putere in 2016, guvernul a propus legi noi despre care criticii sustin ca slabesc lupta impotriva coruptiei, noteaza Associated Press.

In jur de 3 milioane de romani traiesc peste hotare si unii spun ca au plecat din tara din cauza coruptiei, salariilor mici si a lipsei de oportunitati.

„Nu vrem ca tara noastra sa fie guvernata de hoti care isi umplu buzunarele', a spus Georgeta Anghel, de 43 de ani, care traieste in Valencia, Spania, de 14 ani. Daca nimic nu se schimba aici, ce fel de viitor va avea fiul nostru?', a intrebat ea.

Cristina Andrei a venit din Stockholm, Suedia, unde traieste acum alaturi de cei doi fii ai ei. Am venit aici pentru copiii mei, care nu stiu sa citeasca sau sa scrie romaneste. Tara asta este bogata si frumoasa, dar este condusa de hoti', a declarat ea pentru AP.

AP: Liviu Dragnea nu poate ocupa functia de prim-ministru din cauza unei condamnari

Liviu Dragnea, seful social democratilor, a fost condamnat la 3 ani si sase luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, noteaza AP. El a facut recurs la aceasta decizie. Dragnea nu poate ocupa functia de prim-ministru din cauza unei alte condamnari din 2016 pentru frauda electorala.

Sute de mii de romani au semnat o petitie care cere o lege care sa le interzica persoanelor condamnate pentru coruptie sau alte infractiuni sa ocupe functii publice, dar este improbabil ca aceasta sa treaca in Parlament, unde social-democratii si aliatii lor detin majoritatea.

Protestatarii au agitat steaguri ale Romaniei, Spaniei, Italiei sau UE, au strigat „Justitie, nu coruptie' si au numit partidul la guvernare ciuma rosie' la protestul din fata guvernului, noteaza Associated Press.

France Presse scrie la randul sau ca romanii expatriati adunati in fata guvernului au cerut demisia guvernului pe care il acuza de coruptie', in cadrul unei manifestatii marcate de ciocniri cu fortele de ordine.

Demisia' si Hotii', au scandat manifestantii adunati in Piata Victoriei, in fata sediului guvernului.

AFP relateaza ca cateva zeci de persoane au incercat sa rupa cordonul politiei, moment in care jandarmii au utilizat din abundenta de gaze lacrimogene pentru a-i forta sa se indeparteze.

Prezente in numar mare la fata locului, fortele de ordine au facut apel la manifestantii de buna credinta sa se distanteze de elementele violente'.

Stefan si Ileana Anghel au venit la protest din Spania, unde muncesc in agricultura in regiunea Alicante. Din nefericire, nimic nu s-a schimbat in Romania. Ne-ar placea sa vedem drumuri si scoli moderne si mai ales sa nu trebuiasca sa dam mita in stanga si-n dreapta', a declarat Ileana pentru AFP.

Vlad, in varsta de 60 de ani, si sotia lui, au venit de la New York, unde traiesc de 30 de ani, pentru aceasta sarbatoare a diasporei'.

„Coruptia si deturnarea de fonduri spre profitul guvernelor, iata ce ma deranjeaza', a spus Vlad, care lucreaza in sectorul imobiliar. O forta este pe cale sa se nasca in acest loc, speram ca mesajul nostru va fi auzit', a adaugat el.

AFP remarca ca mii de persoane au participat la proteste si la Cluj, Sibiu sau Timisoara. De asemenea, agentia franceza de presa remarca contributia romanilor din diaspora la economia Romaniei, una dintre cele mai sarace tari din UE', care reprezinta aproape 2,5% din PIB.

La randul sau, Euronews citeaza romani care spun ca s-au saturat de actualii guvernanti.

„Vrem sa fim perceputi ca o tara normala si nu ca niste indezirabili. Guvernul trebuie sa ne dea posibilitatea de a fi o tara normala si nu sa fim umiliti in lumea intreaga. Am venit de la Bilbao special pentru aceasta manifestatie a romanilor care traiesc in strainatate. Ne-am saturat, trebuie sa fim uniti, victorie pentru Romania!', a declarat ea.

„Drumul a fost dificil, suntem obositi, dar am venit aici pentru ca ne-am saturat. Guvernul este corupt, ei trebuie sa plece si sa fie inlocuiti de tineri, cu mentalitati noi', spune un barbat stabilit in Italia.

Euronews mai scrie ca populatia acuza puternic coruptia, care ar provoca plecarea a milioane de oameni in strainatate. Potrivit Eurostat, 20% dintre romanii de varsta activa traiesc intr-o alta tara UE.

Financial Times titreaza ca „Un protest antiguvernamental din Romania se termina in violenta”, mentionand ca aproape 250 de oameni au fost raniti dupa ce protestatarii au avut mai multe ciocniri cu politia.

Potrivit site-ului FT, circa 100.000 de protestatari au venit in Piata Victoriei, solicitand demisia guvernului social-democrat. Ei au criticat ceea ce au numit tentative de a slabi statul de drept, printre care si demiterea principalului procuror anticoruptie in urma cu o luna.

Financial Times mentioneaza ca protestul a inceput pasnic, dar a degenerat atunci cand manifestantii au incercat sa strapunga cordonul din fata guvernului, iar politia a raspuns in forta, utilizand in cele din urma gaze lacrimogene si tunuri cu apa.

„Expatii romani pun in scena un imens protest antiguvernamental la Bucuresti”, scrie Washington Post, care preia relatarea evenimentului facuta de Associated Press.

AP mentioneaza ca unii participanti au intrat in conflict cu politia cand au incercat sa sparga cordonul din jurul guvernului si precizeaza ca mai multe persoane au fost retinute. Politia a folosit in repetate randuri gaze lacrimogene si, seara tarziu, un tun cu apa.

„Un protest a zeci de mii de oameni impotriva coruptiei din Romania duce la violenta”, scrie si New York Times, care estimeaza numarul participantilor la manifestatie la 100.000.

„Vrem democratie si legi care apara cetatenii, nu politicienii”, a declarat Moise Maracine, de 33 de ani, care a venit cu avionul din Marea Britanie, unde traieste si are propria afacere.

New York Times mentioneaza ca unii dintre protestatari au aruncat cu sticle si pietre in jandarmi si ca tensiunile au crescut in intensitate in cursul noptii. Publicatia mai noteaza ca la putin timp dupa ora locala 23.00, fortele de securitate au inceput sa-i disperseze cu forta pe protestatari din Piata Victoriei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.