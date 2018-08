Ce se intampla atunci cand plantezi busuiocul langa legume

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Busuiocul plantat de-a lungul tufelor de rosii creeaza un mediu, care nu permite dezvoltarea putregaiului cenusii si fainarii pe frunzele lor. Daca il veti planta langa castraveti, raspanditi-l pe intreaga parcela. Astfel veti proteja legumele prin cea mai sigura si ecologica metoda.Iar busuiocul plantat in ghivece asezate pe veranda nu va permite patrunderea tantarilor si mustelor in casa.Aceasta planta este intr-adevar minunata si are multe beneficii pentru organism. 15 beneficii ale busuiocului: 1. Puterea vindecatoare – planta are multe proprietati medicinale: frunzele au rol tonic si revigorant pentru memorie. Acestea ajuta la eliminarea materiei catarale si a flegmei din tuburile bronsice. Fruzele imbunatatesc functi ...