Ce se intampla cand o musca aterizeaza pe mancare? Stiai asta?

musca pe mancare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Te-ai intrebat vreodata ce se intampla cu mancarea dupa ce aterizeaza o musca pe ea? Sau daca aceasta mai poate fi consumata? In cadrul unui sondaj recent, participantii au fost intrebati: ,,Daca va aflati intr-un restaurant, in urma carui criteriu incetati sa mai consumati mancarea din farfurie: cand gasiti rozatoare, gandaci, muste, furnici sau serpi?'' Aproximativ 61% au afirmat ca ar renunta la mancare daca ar gasi gandaci in ea. Insa cercetatorii avertizeaza ca mustele imprastie de doua ori mai multi germeni. Tanar adus de urgenta la un spital din Iasi. A crezut ca a fost muscat de o vipera Mustele se hranesc cu cele mai scarboase lucruri, defecatii, gunoi, carcase de animale putrede. O ...