Grasime google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii de stiinta australieni au efectuat un studiu pentru a vedea unde dispare grasimea cand slabim. Rezulatul a fost surprinzator: grasimea nu se transforma in energie sau muschi, cum se credea anterior. 150 de experti in sanatate, printre care medici, nutritionisti si antrenori personali, au fost chestionati, ca parte din cercetare, dintre care doar trei au raspuns corect. Majoritatea au spus ca grasimea este transformata in energie, potrivit Iflscience. Ce se intampla, cu adevarat, cu grasimea pierduta cand slabim. „Problema cu aceasta teorie este ca incalca legea conservarii masei”, scriu Ruben Meerman si Andrew Brown, profesori in stiinta biomoleculara si a ...