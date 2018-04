Ce se intampla cu corpul tau atunci cand bei cafea. 8 efecte pe care nu le stiai

Cafea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cunoscuta pentru calitatile sale miraculoase, cafeaua se afla pe locul doi la nivel mondial, dupa apa, in ceea ce priveste consumul si este utilizata ca "elixir" de o mare parte din populatie datorita calitatilor sale energizante. Insa putini stiu ce se intampla cu adevarat in corpul uman in urma consumului regulat de cafea. Expertii sugereaza sa ne rezumam la o singura ceasca de cafea pe zi pentru a putea beneficia de calitatile sale, intrucat consumul mare de cofeina este asociat cu cresterea anxietatii, cresterea ritmului cardiac si scaderea libidoului. Potrivit viralthread.com, cei care consuma o cantitate moderata de cafea pe zi, pot observa urmatoarele transformari: 1. Ajuta la arderea ...