Alcool 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alcoolul este cel mai accesibil drog pe care poti sa-l consumi, cu toate ca are nenumarate efecte nocive asupra sanatatii. Totusi, oamenii aleg in continuare sa-l consume, datorita starilor euforice pe care le provoaca. In cazul in care erai curios sa afli cum este declansata acea stare de bine, o echipa de cercetatori de la Center for Alcohol Research in Epigenetics de la Universitatea Illinois din Chicago iti explica ce se intampla cu creierul tau cand consumi alcool. Cand alcoolul intra in creier, face ca neuronii dintr-o regiune numita zona ventrala tegmentala (VTA), cunoscuta si sub denumirea de „centrul placerii”, sa elimine dopamina – neurotransmitatorul care produce acele senzatii ...