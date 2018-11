Ce se intampla cu creierul uman atunci cand dormi mai putin de 7 ore pe noapte

Somn 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lipsa somnului a devenit normalitate pentru cea mai mare parte a populatiei. Ultimele cercetari au demonstrat ce efecte are un somn mai scurt de sapte ore asupra creierului uman. Asa cum sigur ati simtit pe propria piele, dupa o noapte in care nu dormi cat trebuie, apar probleme de concentrare, un comportament alterat, iti poate pieri pana si apetitul sexual. Vezi si: Ce spune ora la care te trezesti despre sanatatea ta Ceea ce nu banuiti este efectul negativ pe care lipsa somnului o are asupra sistemului imun. daca dormiti in mod regulat mai putin de 7 ore pe noapte, puteti intampina probleme cronice de piele, obezitate si fertilitate scazuta. Se banuieste ca ar putea avea legatura si cu aparitia cance ...