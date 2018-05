Ce se intampla cu iubita criminalului din Botosani! Decizia luata de autoritati, dupa ce minora a fost atacata in mediul online

Iubita criminalului din Botosani se afla intr-un centru de plasament de la varsta de trei ani. Cei care se ocupa de minora au simtit nevoia sa vina cu o serie de precizari, dupa ce au vazut ca lucrurile au scapat de sub control. Ionel Bogdan (16 ani) ar fi ucis-o pe Petronela (19 ani), dupa ce tanara ar fi jignit-o pe iubita lui. Pe facebook, minora a fost tinta atacurilor si si-a sters Facebook-ul. Mai mult, au existat informatii conform carora aceasta este supravegheata constant pentru a nu se sinucide.

„Avand in vedere aparitia in mediul online, in mass-media si in unele retelele de socializare, a unor imagini si informatii cu caracter denigrator la adresa unor minori, dorim sa aducem la cunostinta persoanelor si inistitutiilor ca un copil are dreptul la respectarea personalitatii si individualitatii sale si nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante”, a precizat Valentin Alexandru Colbu, directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), potrivit stirilekanald.ro.

Ce spune legea

Fata a fost internata la sectia de Neuropsihiatrie infantila, pe fondul labilitatii psihice cu care se confrunta. De asemenea, autoritatile si-au dorit sa o protejeze de valul de ura de pe internet. Normele in vigoare o protejeaza, iar potrivit legii privind protectai si promovarea drepturilor copilului, „copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vietii sale intime, private si familiale. Este interzisa orice actiune de natura sa afecteze imaginea publica a copilului sau dreptul acestuia la viata intima, privata si familiala, iar nerespectarea acestor prevederi legale constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit legii”.

