Ce se intampla cu pensiile romanilor! Ministrul Muncii a facut anuntul

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat luni, dupa o intalnire avuta cu reprezentantii pensionarilor de la INS, ca proiectul de lege al pensiilor este finalizat, iar in momentul de fata se fac simulari pe trei formule de calcul. „Reprezentantii pensionarilor chiar apreciaza faptul ca s-au facut majorari de pensii in ultimul an. I-am rugat, de asemenea, sa constituie un grup de patru persoane, care sa fi lucrat in sistemul de pensii, pentru ca vrem ca dupa ce terminam simularile (...) sa vina sa vada legea pensiilor, sa vada calculele, simularile si sa lucreze la aceasta lege care ii priveste. Este legea lor si noi consideram ca este util sa fie primii care vad aceasta lege inainte de a fi introdusa in Parlament ...