Ce se intampla daca bei dintr-o cana ciobita! Ai putea sa regreti toata viata

Cana ciobita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este cunoscut faptul ca multi dintre romani sunt superstitiosi. Se spune ca nu e bine sa intri in anul nou cu datorii. De asemenea, toata lumea isi doreste sa aiba noroc si sa aduca prosperitate si belsug in casa. Totusi, putini sunt cei care stiu care sunt trucurile ce te ajuta sa atragi succesul. Primul si cel mai important pas este, asa cum zice o traditie din popor, sa aveti in casa o potcoava. Se presupune ca atrage norocul, mai ales celor care o gasesc in natura (la tara, la munte etc). Un talisman la fel de puternic este trifoiul cu patru foi, mai ales daca este purtat in geanta sau in portofel. De Anul Nou, romanii obisnuiesc sa pregateasca un castron cu grau, banuti si solzi de peste, cu care ...