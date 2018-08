Ce se intampla daca bei o lingurita de ulei de masline pe stomacul gol

Ulei de masline google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Uleiul de masline extravirgin este o sursa excelenta de grasimi sanatoase si nutrienti benefici pentru sanatate, motiv pentru care unele voci recomanda sa bei cate o lingurita de ulei de masline pe stomacul gol, dimineata. De ce ai face asta? Intrucat, potrivit expertilor, uleiul de masline consumat dimineata, pe stomacul gol, are numeroase efecte asupra organsimului. Spre exemplu, protejeaza celulele de modificari ce pot conduce la aparitia cancerului. Are, de asemenea, proprietati curative pentru colon si este un remediu excelent pentru persoanele care sufera de constipatie. Ba mai mult, uleiul de masline are efecte asupra pielii, a unghiilor si a oaselor, intrucat le reda sanata ...