Ce se intampla daca consumi in fiecare zi turmeric in sezonul rece

Turmeric google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Turmericul sau curcuma este o planta extrem de valoroasa pentru organismul uman, folosita inca de acum 4000 de ani in tratarea afectiunilor, in diete sau frumsete. Daca vrei sa slabesti, sa-ti detoxifiezi sau sa iti fortifici organismul in sezonul rece, atunci trebuie neaparat sa il incluzi in dieta ta zilnica. Desi este un ingredient ce se regaseste in bucataria orientala, de turmeric sau curcuma longa a auzit aproape oricine. Turmericul mai este cunoscut si ca sofranul indian. De ce sa consumi turmeric Pudra de turmeric este poate cel mai bine cunoscuta ca fiind unul dintre condimentele principale folosite in prepararea de curry. Asemenea ghimbirului, el poate fi gatit si proaspat, dar poate fi si ...